«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах. Это пообещал принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал министр энергетики Александр Новак.

По его словам, осталось уложить менее 160 километров трубы.

Он также отметил, что швейцарская компания Allseas еще теоретически может достроить газопровод, несмотря на санкции США. Министр пояснил, что компания приостановила трубоукладочные работы в Балтийском море, чтобы исключить риск попадания в санкционный список Вашингтона. «Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — разъяснил Новак.

Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.