Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Соглашение будет подписано в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — отметил Миллер. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также договор предусматривает транзит через Украину российского газа в течение пяти лет, пишет «Интерфакс». По словам главы «Газпрома», на все время действия контракта будут забронированы транспортные мощности в объеме 225 миллиардов кубометров, в том числе 65 миллиардов кубометров на 2020 год и по 40 миллиардов кубометров на остальные четыре года. При этом будет соблюдаться условие «установления конкурентного тарифа».

Ранее 21 декабря источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что стороны подпишут документ до конца 2019 года.

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