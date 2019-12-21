«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской газовой компании.

Собеседник агентства уточнил, что в 2020 году объем транзита газа через территорию Украины составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубометров ежегодно.

Ранее 21 декабря эту информацию подтвердил украинский СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Источник также отметил, что Россия заплатит Украине около трех миллиардов долларов до конца 2019 года по решению Стокгольмского арбитража. Киев в свою очередь откажется от других претензий к «Газпрому» по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту. Речь идет об иске в почти 12 миллиардов долларов как компенсации за отсутствие транзита с 2020 года и штрафе Антимонопольного комитета Украины в 172 миллиарда гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что стороны подпишут документ до конца 2019 года.

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