На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту

Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах. Такие данные озвучил «Украинским новостям» источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске.

Собеседник издания уточнил, что тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Он также уточнил, что Россия заплатит Украине около трех миллиардов долларов до конца 2019 года по решению Стокгольмского арбитража. Киев в свою очередь откажется от других претензий к «Газпрому» по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту. Речь идет об иске в почти 12 миллиардов долларов как компенсации за отсутствие транзита с 2020 года и штрафе Антимонопольного комитета Украины в 172 миллиарда гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что стороны подпишут документ до конца 2019 года, он будет рассчитан на пять лет.

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