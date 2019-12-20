Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Армия Сирии отразила две атаки боевиков и потеряла 17 военных
Бывший мэр российского города захотел отсудить единственный светофор
Названы сроки выплат россиянам январских пенсий
Олимпийский чемпион раскритиковал Губерниева за слова о «зассавшем» Сталине
Назван срок нового газового контракта между Россией и Украиной
Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка»
Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии
Сбросивший с вертолета иномарку блогер объяснился
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Новости партнеров

«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу»

Перейти в «Мою Ленту»

«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу». Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

Ермак рассказал, что Украина подпишет контракт по газу на выходных на выгодных для страны условиях. По его словам, Украина получит три миллиарда долларов благодаря договоренностям.

20 декабря сообщалось, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины в страны Евросоюза и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что подписание газового контракта ожидается до конца 2019 года, он будет рассчитан на пять лет.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия и Украина договорились о транзите газа
Назван срок нового газового контракта между Россией и Украиной
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Не в этот раз

В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
23:4620 декабря

Названы сроки выплат россиянам январских пенсий

22:4420 декабря

Назван срок нового газового контракта между Россией и Украиной

21:3320 декабря

Россия и Украина договорились о транзите газа

Экономика00:0116 декабря
Егор Гайдар

Шоковый терапевт

Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
21:1820 декабря

В России подорожают коньяк и водка

20:4320 декабря

Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине

19:3720 декабря

Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России

Экономика00:0114 декабря

Добрались

В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
18:4920 декабря

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

18:1220 декабря

Беглого российского банкира начали искать с помощью билбордов

17:2320 декабря

США и Китай удовлетворили друг друга

Россия
Бывший мэр российского города захотел отсудить единственный светофор
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка»
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Все материалы
Мир
Армия Сирии отразила две атаки боевиков и потеряла 17 военных
Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
США назвали причину оставить войска в Сирии
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
В офисе у Порошенко прошли обыски
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
В Киеве запретили салюты до завершения войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу»
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Названы сроки выплат россиянам январских пенсий
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Назван срок нового газового контракта между Россией и Украиной
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Россия и Украина договорились о транзите газа
Все материалы
Силовые структуры
Две несовершеннолетние россиянки признались в жестоком убийстве сверстницы
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
В центре Москвы поймали группу молодых людей с газовыми пистолетами
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны подробности личности одного из пострадавших в стрельбе на Лубянке
Вечер чекиста
Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?
Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Starliner не достигнет МКС и вернется в США
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Раскрыта тайна «состоящих из сахарной ваты» планет
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Samsung выпустила раскладушку за 250 тысяч рублей
Все материалы
Спорт
Олимпийский чемпион раскритиковал Губерниева за слова о «зассавшем» Сталине
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Футболиста сборной Украины поймали на допинге
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
Российский призер Олимпиады отказался выступать под «белым флагом»
Смотрины в Ливерпуле
На чем можно заработать в 18-м туре АПЛ
Губерниев высказался о «зассавшем» в первые дни войны Сталине
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн пытался склонить к сексу 16-летнюю модель
Долго гнать велосипед
Китайский пенсионер стал звездой, снимая гигантские кладбища байков
Создатели «Ходячих мертвецов» заплатят 8,6 миллиона долларов за смерть каскадера
Монстр провалов
 
Автора «Гарри Поттера» раскритиковали за слова о существовании пола
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Актриса-комик попала в центр скандала за фразу «Счастливого Рождества»
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер устроил взрыв пены и затопил весь двор
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Политолог покинул студию «России 1» после слов «последняя мразь»
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
Названы самые опасные для пользователей приложения
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Все материалы
Ценности
Обруганную Ким Кардашьян оправдали за темную кожу на обложке журнала
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Тучную невесту высмеяли за разъехавшееся на свадьбе платье
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Популярная плюс-сайз модель попозировала для мужа голой
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Ким Кардашьян надела платье с глубоким декольте и попала на обложку журнала
Все материалы
Путешествия
Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Смотрящий порно на борту самолета пассажир вызвал споры в сети
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Федор Конюхов собрался в одиночку пересечь два океана
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Сбросивший с вертолета иномарку блогер объяснился
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Женщина бросила 60-летнего любовника ради 74-летнего мужа
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Потерянное кольцо вернулось к женщине через 44 года
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Предсмертное желание 90-летней женщины исполнили перед Рождеством
Все материалы
Видео: тест кроссовера Chery Tiggo 4
Китайский кроссовер, который не стыдно взять вместо Креты
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года
В России Mercedes-Benz G-Class сбросили с вертолета и сняли на видео
Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России
Все материалы
Дом
Нашествие голубей превратило жизнь пенсионерки в ад
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
В США продали церковь
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Живущий в аварийном доме мальчик попросил у российского губернатора квартиру
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Китайцы захотели перестроить Москву
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы