«Газпром» согласился отдать долг «Нафтогазу». Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

Ермак рассказал, что Украина подпишет контракт по газу на выходных на выгодных для страны условиях. По его словам, Украина получит три миллиарда долларов благодаря договоренностям.

20 декабря сообщалось, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины в страны Евросоюза и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что подписание газового контракта ожидается до конца 2019 года, он будет рассчитан на пять лет.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря.

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