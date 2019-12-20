Стали известны детали контракта на транзит газа между Россией и Украиной

Стали известны детали договора по транзиту газа между Россией и Украиной. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, новый контракт будет заключен на пять лет, передает РИА Новости.

Козак уточнил, что подписание документа ожидается до конца 2019 года. Также он рассказал, что стороны урегулировали взаимные претензии по газу и больше споров не будет.

При этом предполагаемые объемы транзита вице-премьер не раскрыл. «Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — добавил он.

Переговоры прошли в Минске. В состав российской делегации вошли Козак, а также министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее 20 декабря сообщалось, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины в страны Евросоюза и урегулировании взаимных требований. Позже протокол будет согласован на высшем уровне.

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