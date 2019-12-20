Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщил глава украинской компании Андрей Коболев, его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы», — сказал Коболев. Глава компании уточнил, что это делается для того, чтобы не прерывать транзит топлива через Украину в ЕС. «Чтобы не создать кризис», — пояснил бизнесмен.

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Ранее в пятницу, 20 декабря, сообщалось, что частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». До этого Москва отказывалась выполнять решение суда, настаивая на так называемом «нулевом варианте», когда стороны отказываются от любых финансовых претензий. По словам президента России Владимира Путина, «условия (контракта по газу — прим. "Ленты.ру") должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков».

Нынешний российско-украинский контракт истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, а Москва хочет однолетний договор. Пока к единому решению стороны не пришли.

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