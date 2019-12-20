Россия согласилась вернуть долг Украине

Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».

Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись первые за два месяца трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза. После девяти часов общения стороны пришли к «принципиальному согласию» по условиям нового контракта, но его параметры участники встречи раскрывать не стали.

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В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина договорились продолжить переговоры в Минске. В «Газпроме» утверждают, что уровень встречи будет высокий. В делегации отмечают, что обсуждать будут весь комплекс вопросов.

Ранее российская сторона отказывалась выполнить решения Стокгольмского арбитража и выплатить три миллиарда, настаивая на так называемом «нулевом варианте», когда стороны отказываются от любых финансовых претензий.

Накануне во время пресс-конференции президент России Владимир Путин впервые признал, что долг «Газпрома» после вердикта в Стокгольме является одним из факторов, который следует учитывать при переговорах. Он оценил решение как «неправовое и неюридическое», но призвал искать приемлемый для всех вариант, который в том числе удовлетворит Украину.

В последний месяц украинская сторона указывала, что готова рассмотреть варианты с выплатой долга не деньгами, а за счет поставок газа. Россия, в свою очередь, предлагала скидку в размере 25 процентов.

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