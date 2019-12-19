Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает «Интерфакс».

Шефчович отметил, что достигнутые договоренности обсудят в столицах на следующий день, а также назвал их «позитивными новостями» для Европы, России и Украины.

О том, что стороны подготовили детальный протокол к будущему соглашению, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Он также добавил, что документ будет проработан в ближайшее время. «Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — цитирует его ТАСС.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения с гарантированными объемами поставок. Украинская сторона таким образом намерена привлечь зарубежные инвестиции для модернизации газотранспортной системы. Москва настаивает на однолетнем соглашении.

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