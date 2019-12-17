В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа. Об этом сообщается на сайте секретариата.

«Секретариат подтвердил, что созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТС, отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что это решение стало следствием принятия Верховной Радой закона об анбандлинге «Нафтогаза». Газотранспортная система заработает 1 января 2020 года.

Ранее, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, завершающий процесс выделения газотранспортной системы из состава компании «Нафтогаз». Таким образом, Украина оторвалась от российской энергетической системы.

Киев пытается внедрить на своей территории энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем заключать контракты на его основе как с Россией, так и с другими поставщиками природного газа. С 2020 года Украина обязалась провести анбандлинг «Нафтогаза», то есть разделить хранение, добычу и транспортировку топлива.

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