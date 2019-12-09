«Нафтогаз Украины» изменился ради России и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, завершающий процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании «Нафтогаз». Таким образом, Украина оторвалась от российской энергетической системы. Это сделано в рамках исполнения обязательств Киева перед ЕС, указывает ТАСС.

Подписание документа стало последним из шагов, который был необходим Украине для завершения процесса по созданию независимого оператора ГТС. Страна работает над тем, чтобы внедрить на своей территории энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем заключать контракты на его основе как с Россией, так и с другими поставщиками природного газа. С 2020 года Украина обязалась провести анбандлинг «Нафтогаза», то есть разделить хранение, добычу и транспортировку топлива.

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Ранее в начале декабря на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.

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