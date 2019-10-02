Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе оператора системы передачи (ОСП) «Укрэнерго», пишет «Интерфакс-Украина».

В компании отметили, что, согласно статье 38 и 39 закона Украины «О рынке электроэнергии», ОСП должен предоставить недискриминационный доступ к сечению.

В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым. Договор действовал весь 2015 год. Он предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 гигаватт. В дальнейшем контракт продлен не был.

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Импорт стал возможен благодаря тому, что в сентябре 2019 года Верховная Рада Украины одобрила поправку народного депутата Андрея Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

По словам самого депутата, поправка улучшит конкуренцию на электроэнергетическом рынке страны и уменьшит цену для промышленных потребителей. На Украине к возобновлению импорта электроэнергии из России отнеслись скептически. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в беседе с журналистами издания «Украинские новости» отметил, что это свидетельствует о доминировании во власти узких коммерческих интересов и снижает энергетическую безопасность Украины. «Это усиление зависимости от России. Это также не то, что сейчас надо Украине. Это тоже противоречит задачам энергетической безопасности. Я думаю, что нельзя тут смотреть чисто на коммерческую составляющую», — заявил эксперт.

20 сентября директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии. Первые объемы, полученные от «Белэнерго», компания уже реализовала на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке. Всего за два месяца страна импортировала порядка 586 миллионов киловатт/часов.

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