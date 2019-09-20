Украина нашла нового поставщика энергии

«Нафтогаз Украины» начал импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом заявил директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов, передает РИА Новости.

Первые объемы, полученные от «Белэнерго», компания уже реализовала на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке. Всего за два месяца страна импортировала порядка 586 миллионов киловатт/часов.

С 1 июля 2019 года на Украине заработал новый рынок электроэнергии, расширяющий трансграничную торговлю. Он предусматривает такие механизмы купли-продажи, как двусторонние договоры, рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок. Первыми правом начать поставки воспользовались Словакия и Венгрия.

Россия не поставляет электроэнергию на Украину с 2016 года. Стороны не продлили договор о поставках. Киев в период президентства Петра Порошенко пытался снизить зависимость от закупок в России любых энергоресурсов. Тем не менее спустя полгода после отказа от сотрудничества Москва в рамках технической помощи поставила 600 мегаватт. Этот объем понадобился Киеву из-за отключения блоков АЭС.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» может начать закупать российский газ. Как рассказал глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель, для этого стороны должны «полностью исключить политический момент», а стоимость газа должна быть привязана к энергетическому рынку ЕС.

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