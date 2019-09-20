Украина задумалась о покупке российского газа

После трехсторонних консультаций по транзиту газа в Евросоюз, которые состоялись накануне, 19 сентября, власти Украины не исключают, что могут закупить определенный объем газа в России. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель, сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, во время переговоров Москва предложила Киеву покупать газ по прямому договору и пообещала доказать, что так будет выгоднее.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова дать Украине скидку в размере 25 процентов, если стороны договорятся о прямых поставках.

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