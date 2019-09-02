Новые власти Украины вспомнили о газе из России и спохватились

Одной из приоритетных задач нового правительства Украины в ближайшие недели станет подготовка к переговорам с Россией о транзите газа в Европу. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским заявил новый премьер-министр страны Алексей Гончарук, сообщает РИА Новости.

Среди других целей глава правительства назвал подготовку к визиту миссии Международного валютного фонда (МВФ), подготовку государственного бюджета и преодоление рейдерства, на борьбу с которым Гончарук выделил один месяц.

Материалы по теме Черный закат Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали

Украина не закупает газ в России с 2015 года, но продолжает транзитные поставки газа европейским потребителям. Действующий контракт истекает в декабре 2019 года, но пока переговоры о его продлении не ведутся.

Если договориться с Москвой не удастся, Киев лишится доходов, а покупка газа в Европе через реверсные поставки будет сопряжена с массой проблем. Украинская газотранспортная система устроена таким образом, что быстро придет в негодность без транзита. Россия может перенаправить идущие сейчас через Украину объемы газа через запускаемые газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», однако Москва готова к переговорам с Украиной, если получит выгодное предложение.

Премьером Украины 35-летний Гончарук был назначен на прошлой неделе. Он присоединился к команде Зеленского только после выборов и занимал должность замглавы канцелярии президента. В своем первом выступлении он поставил задачу добиться роста украинской экономики на пять-семь процентов в год.

Ранее сообщалось, что Польша готова после 2021 года продавать Украине до шести миллиардов кубометров регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США, но только если республика к тому времени построит новый газопровод.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!