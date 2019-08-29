Новый премьер Украины пообещал экономический рывок

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил перед кабинетом министров задачу обеспечить рост экономики страны. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает издание «Сегодня.ua».

По словам главы правительства, рост экономики должен составить 5-7 процентов в год. «Что нужно для экономического роста? Для того, чтобы создавались рабочие места? Нужны для начала дешевые ресурсы. Они сейчас дорогие, так как нам не верят как государству… Это нужно изменить», — заключил он.

Гончарук отметил, что новому правительству «будет непросто». «Вы знаете проблемы: это и долги, которые нам достались в наследство — в следующем году каждую третью гривну мы будем тратить на обслуживание долгов, это и проблемы с инфраструктурой… У нас и война на востоке, и при всех этих обстоятельствах у нас до сих пор коррупция», — напомнил политик.

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Также глава правительства призвал начать снижение ставок по кредитам и «почистить налоговую от коррупции». В конечном итоге он пообещал уволить «неэффективных руководителей» после проверки государственных органов. «Еще одной бедой в Украине является контрабанда. Она убивает конкуренцию и не дает бизнесу развиваться», — указал он.

В начале августа бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров предупредил, что Киев «может доиграться», если попытается осуществить невозможное для слабой экономики планы. Он полагает, что властям необходимо думать о возвращении к реальному сектору экономики и создавать рабочие места.

В Раде считают, что на восстановление украинской экономики может уйти несколько десятилетий. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин говорил, что темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в шесть раз — с плюс трех до плюс 0,5 процента. «При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м», — заключил он. Политик добавил, что общие объемы производства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8 процента от того, что было произведено за аналогичный период 2013 года. Ситуацию Левочкин посчитал катастрофической.

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