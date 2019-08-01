Украине напророчили восстановление промышленности через 40 лет

При текущих темпах развития Украине потребуется несколько десятилетий, чтобы экономика восстановилась. Такой прогноз сделал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин. Его слова приведены на сайте партии.

По его мнению, темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в шесть раз — с плюс трех до плюс 0,5 процента. «При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках», — заключил политик. Левочкин добавил, что общие объемы промышленного производства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8 процента от того, что было произведено в промышленности за аналогичный период 2013 года. Он почитал эту ситуацию катастрофической.

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В июле замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал как в стране будут проходить экономические реформы. В частности, планируется провести приватизацию госкомпаний. Также экономическая реформа затронет железную дорогу и почту.

В конце мая бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, занимавший этот пост в годы президентства Леонида Кучмы, обвинил Евросоюз в уничтожении украинской экономики. По его словам, причина упадка лежит в заключенном с ЕС соглашении об ассоциации. Его ключевое условие — создание зоны свободной торговли — работает не в полной мере, поскольку Евросоюз ограничивает ввоз украинской продукции на свою территорию с помощью квот.

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