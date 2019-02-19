Экономика
 
Последние новости
Определены лучшие в мире смартфоны
Кадыров рассказал о двух днях под капельницей
ФСБ задержала мэра российского города
Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро
Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию
Ставшей инвалидом на ОИ-2014 россиянке предложили 60 тысяч вместо 50 миллионов
Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Новости партнеров

Украина вошла в тройку максимально вредящих России стран

Перейти в «Мою Ленту»

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет 6,3 миллиарда долларов ежегодно. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития.

В ведомстве подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего 9 ограничений.

Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).

16 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. При этом на одну ступень показатель понизили санкционные риски. Ранее в феврале агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 (неинвестиционного уровня) до Baa3 (нижней ступени инвестиционного уровня). По мнению аналитиков, экономическая политика страны укрепила государственные финансы и внешние показатели, а также снизилась уязвимость от внешнего воздействия, в частности, санкций.

В октябре 2018 года эксперты инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments пришли к выводу, что торговые и финансовые ограничения положительно повлияли на состояние российского рынка. В частности отмечалось, что российская экономика получила стимул для развития в результате введения американских санкций против Ирана и последующего роста нефтяных котировок на 14 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба
России предсказали устойчивость к санкциям
В США признали пользу санкций для российской экономики
В США признали невозможным применить к России более жесткие санкции
Другие материалы рубрики
Экономика00:0117 февраля

До последнего вздоха

Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
15:1518 февраля

«Кортеж» Путина показали изнутри

19:4211 февраля

Россия задумала подарить Северной Корее тысячи тонн пшеницы

16:1118 февраля

Ненужность Sukhoi SuperJet объяснили ошибками европейцев

Экономика00:0225 января

Дорогая бедность

Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
10:1918 февраля

Россияне останутся без дешевых автомобилей

14:3518 февраля

Арест американского инвестора ударил по экономике России

03:0518 февраля

Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком

Экономика00:0214 февраля

Американская пирамида

Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

12:3018 февраля

Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал

13:5617 февраля

Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Учившего лайкать мемы россиянина оштрафовали
Иностранные студенты заинтересовались российским образованием
Полицейского-блогера уволили за смешные ролики в Instagram
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»
В Европе оценили предложение Трампа «забрать обратно» террористов
Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»
Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США
«Угроза не исчезла»
 
Время для снятия санкций с России оказалось неподходящим
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»
Литва призвала тщательнее отражать информационные атаки из России
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Три взрыва прогремели в центре Донецка
Лукашенко рассказал о готовности ответить на «вопросы и озабоченности» ЕС
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
«Кортеж» Путина показали изнутри
Ненужность Sukhoi SuperJet объяснили ошибками европейцев
Россияне останутся без дешевых автомобилей
Арест американского инвестора ударил по экономике России
Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком
Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вор объяснил похищение картины Куинджи из Третьяковки жаждой хайпа
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве
Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Предназначенные для Китая ракеты С-400 уничтожены
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
Российский «Авангард» окончательно испытан
Россия завершила испытания «Бронебойщика»
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Ставшей инвалидом на ОИ-2014 россиянке предложили 60 тысяч вместо 50 миллионов
Судья удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил
Опоздавшего на гонку российского биатлониста призвали казнить
Тренер Медведевой признал талант фигуристок Тутберидзе
Опоздавшего на гонку российского биатлониста оставили без чемпионата Европы
Бьорндален раскрыл секрет своего успеха
Все материалы
Культура
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Избитого расистами актера шоу «Империя» заподозрили в нападении на самого себя
Про Децла снимут документальный фильм
Выпившая бывшая жена Шнурова рассказала о совместной жизни и женитьбе музыканта
Рэпера 50 cent приказали застрелить после поста в Instagram
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой
Якубович объяснил набег зрителей за едой на «Поле чудес»
Репортаж CNN о России спровоцировал блокировку «популярных у молодежи» аккаунтов
Испанские журналисты восхвалили осаждавшую Ленинград дивизию
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Бренд показал китаянку без макияжа и оскорбил китайцев
Кандидатка в самые молодые миллиардерши подарила годовалому ребенку бриллианты
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Ньюйоркцы собрались приравнять насмешки над прической к расизму
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео
Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых
Американские авиакомпании признали бесполых пассажиров
Российские отели обяжут быть честными
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
Многодетная мать родила семерню
Родители напоили подростка китайской водкой и чуть не убили его
Дикая пума залезла на высокое дерево и застряла
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
В России обновился Renault Duster
Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Все материалы
Дом
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Все материалы