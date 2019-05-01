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На Украине рассказали о разрушительном влиянии вышиванок

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Промышленность на юго-востоке Украины разрушается из-за политики украинизации. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье, опубликованной в издании «Главред».

По его словам, в 90-е годы вместо новых судов для завода «Океан» в Николаеве, инвестиций в модернизацию производства и высоких зарплат штат работников сократился с 10 тысяч до 500 человек. Он отметил, что многие украинцы уехали на заработки в Польшу и Россию.

Волошин заявил, что в стране, где строили флагманы российского и китайского флотов, действующий глава государства Петр Порошенко спускает на воду катера размерами меньше его яхты.

По словам бывшего дипломата, для большого числа граждан вышиванки и мова стали символами упадка и регресса «некогда одной из самых мощных экономик Европы».

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