Экс-дипломат рассказал о бегстве Порошенко от дебатов в Европарламенте

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Петр Порошенко отказался присутствовать на заседании Европейского парламента, посвященном выполнению Киевом условий соглашения об ассоциации с ЕС. Интервью с Волошиным опубликовало в пятницу, 14 декабря, на своем YouTube-канале издание «Капитал».

По словам Волошина, во вторник, 11 декабря, в Страсбурге обсуждался доклад немецкого евродепутата Михаэля Галера об итогах выполнения соглашения об ассоциации. «После этого были дебаты. На них, я точно знаю, было формальное приглашение Порошенко поприсутствовать. Он вместо этого поехал в Брюссель», — рассказал Волошин.

По его словам, европейцы «чуть-чуть подыграли» Порошенко и дали ему возможность «не выглядеть плохо», поскольку на дебатах критиковали ситуацию на Украине. В частности, евродепутаты вспоминали убийство активистки Екатерины Гандзюк, «тотальную коррупцию», давление на СМИ, нападения праворадикалов на журналистов и так далее, рассказал экс-дипломат.

«Ему (Порошенко — прим. «Ленты.ру») бы никто не дал возможность отвечать, он сидел бы в ложе для почетных гостей, и все это слушал», — сказал Волошин.

В Брюсселе же Порошенко говорил о судьбе украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября, отметил экс-дипломат.

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