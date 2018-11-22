Лидер украинских радикалов попросил понять его желание убивать журналистов

Главарь украинской радикальной группировки С14 Евгений Карась попросил понять его желание убивать оппозиционных журналистов, которое он назвал проявлением человеческой слабости. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Рядом с тобой украинцы ****** [бьют] по мордяке сепарского журнагента [сепаратистского агента-журналиста]. Что делать и как реагировать? Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет — должны терпеть эту человеческую слабость», — написал Карась. Его слова служат подводкой к интервью, которое он дал телеканалу «Магнолия-ТВ», запись доступна на YouTube.

В самом интервью Карась оправдывал действия радикалов, которые нападают на оппозиционных журналистов. «Почему народ к этому прибегает, понятно. Люди переживают, что власть не справляется со своими обязанностями. Они переживают, что если российские медиа будут здесь работать, то будет [война] на Донбассе дальше», — заявил главарь националистов.

Материалы по теме «Пусть Москва лежит в руинах» Украинские националисты учат детей убивать русских

В комментарии под записью в Facebook он добавил, что большинство зрителей согласились с необходимостью препятствовать деятельности журналистов, которых подозревают в «российской пропаганде». «69 процентов зрителей согласились с тем, что сепарским журналистам надо предоставить безопасность и охрану — в пределах СИЗО, но отнюдь не на центральных улицах мирных городов, где они бегают с микрофонами», — написал Карась.

Группировка С14 известна рядом нападений на журналистов оппозиционных СМИ. В сентябре этого года, бойцы организации напали на корреспондентку телеканала NewsOne и избили ее в прямом эфире. Членов С14 также подозревают в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!