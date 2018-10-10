В Киеве радикалы напали на оппозиционную журналистку

На Украине радикалы из группировки С14 напали на журналистку оппозиционного телеканала NewsOne Анастасию Пшеничную. Об этом говорится на сайте телеканала.

Она вела репортаж около здания МВД в Киеве, возле которого проходит акция протеста С14. «Двое неизвестных в масках подбежали сзади, облили меня и моего оператора неизвестным белым веществом и побежали дальше. Полиция сначала задержала их, однако активисты начали защищать напавших на меня. В конце концов, нападавшие вырвались и убежали», — рассказала Пшеничная.

Как сообщает Telegram-канал С14, полиция все же задержала одного из нападавших и доставила в райотдел, однако вскоре отпустила.

Нападение на журналистку произошло во время акции протеста С14. Националисты выступали в поддержку своего координатора Сергея Мазура, в квартиру которого бросили гранату.

Это не первый случай нападения на журналистку NewsOne. В сентябре 2018 года радикалы из С14 напали на корреспондентку канала и несколько раз ударили ее. Инцидент произошел под зданием генеральной прокуратуры, однако присутствующая на месте происшествия полиция бездействовала. После чего лидер запрещенной в России группировки «Братство» Дмитрий Корчинский пригрозил журналистке расправой.

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