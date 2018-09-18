Лидер украинских радикалов пригрозил расправой ранее избитой журналистке

Предводитель украинской радикальной группировки «Братство» (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский пригрозил расправой журналистке телеканала NewsOne, которую ранее избили националисты. Угрозы он опубликовал на своей странице в Facebook.

Корчинский заявил, что руководство «пропагандистского рупора Кремля» подставило «продажную, но несчастную женщину» тем, что якобы заставило ее написать заявление о нападении в полицию. «Представляете, если кого-то за это посадят? Несчастной продажной женщине будут мстить националисты. Я их знаю и сам боюсь, много от них натерпелся. Они безжалостны!» — написал Корчинский.

Он добавил, что телеканалу NewsOne, его менеджменту и журналистам стоит усилить охрану и подумать о собственной безопасности. Журналистов он называет пропагандистами, а сам канал, по его мнению, принадлежит «родственнику московского хана».

Дмитрий Корчинский в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в РФ) принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне. В 2002 году основал националистическую партию «Братство». Корчинский и его соратники активно участвовали в Евромайдане 2013-2014 годов, а после воевали в Донбассе.

Журналистку украинского телеканала NewsOne Дарью Билеру избили 17 сентября. Она освещала столкновения националистов и полиции у здания Генеральной прокуратуры, когда на нее напали радикалы, начали ее оскорблять, забрасывать яйцами, а после несколько раз ударили в ухо. Присутствующие на месте происшествия сотрудники полиции бездействовали.

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