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В офисе украинских радикалов нашли портрет Гитлера

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Сотрудники киевской полиции пришли с обыском в офис ветеранов батальонов «Айдар» и ОУН (запрещены в России) и нашли портрет Адольфа Гитлера и свастики. Об этом сообщает «Украинская правда».

Стражи порядка приехали в штаб-квартиру радикалов для поиска участников столкновений под зданием Генеральной прокуратуры (ГПУ), состоявшихся ранее. Как сообщали очевидцы, к офису в центре Киева подъехали девять полицейских с автоматами и ворвались в здание. Они выбили двери и разбросали вещи. «Внутри лежат разбросанные паспорта добровольцев, в том числе российский, на стенах свастика и портрет Гитлера», — сообщил корреспондент «Украинской правды» с места событий.

Вождь ОУН Николай Кохановский обвинил полицию в провокации. «Это попытка скомпрометировать добровольческое движение: портрет Гитлера и свастику подбросила полиция», — заявил он. Руководитель ветеранского объединения радикалов Евгений Строкань добавил, что никогда раньше не видел в офисе портрет фюрера и свастику.

Местный житель Анатолий, проживающий в том же подъезде, где расположен офис радикалов, сообщил, что ранее в этом помещении располагалась какая-то фирма, которую добровольцы принудительно выселили. После этого в офисе начала жить компания молодых людей. Они часто выпивали, бегали пьяными с пистолетами и даже устроили пожар. Полиция обещала провести с ними воспитательную работу, однако никаких последствий это не имело.

17 сентября в Киеве члены радикальных группировок С14 и ОУН напали на здание в ГПУ. Они хотели расстрелять генерального прокурора Юрия Луценко. В ходе столкновений пострадали семь полицейских и несколько националистов. Причиной нападения стало то, что прокуратура хотела выдать России соратника радикалов Тимура Тумгоева. Он является уроженцем Ингушетии, воевал в исламистской группировке в Сирии, а после участвовал в боевых действиях в Донбассе.

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