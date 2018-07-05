В стенах Верховной Рады открылась прославляющая Гитлера выставка

В здании Верховной Рады Украины открылась экспозиция «Восстановление украинской государственности в условиях Второй мировой войны», посетителям которой представлены фотографии и документы лета 1941 года. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Как отмечается, выставка приурочена к 77-й годовщине Акта провозглашения Украинского государства, который был оглашен 30 июня 1941 года после занятия Львова немецкими войсками.

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«Страна.ua» указывает, что на экспозиции представлены газеты украинских националистов, восхваляющие фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В частности, гости выставки могут увидеть номер газеты «Самостійна Україна» от 10 июля 1941 года, в котором фигурирует фраза «возрождающееся Украинское государство будет тесно взаимодействовать с Национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

В описании экспозиции на сайте украинского парламента, в свою очередь, говорится, что «в начале Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») под руководством Степана Бандеры начала подготовку к восстановлению украинской государственности, а со вспышкой немецко-большевистской войны в Украину отправились походные группы ОУН для установления украинской власти».

«Акт восстановления Украинской государственности задекларировал украинскую самостоятельную политику. Международному сообществу было заявлено, что украинский народ не мирится ни с имперской оккупацией, ни с коммунистической, ни с немецко-фашистской, что он будет продолжать борьбу до конца», —подчеркивается в сообщении на сайте Рады.

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