В стенах Верховной Рады открылась прославляющая Гитлера выставка

В здании Верховной Рады Украины открылась экспозиция «Восстановление украинской государственности в условиях Второй мировой войны», посетителям которой представлены фотографии и документы лета 1941 года. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Как отмечается, выставка приурочена к 77-й годовщине Акта провозглашения Украинского государства, который был оглашен 30 июня 1941 года после занятия Львова немецкими войсками.
«Страна.ua» указывает, что на экспозиции представлены газеты украинских националистов, восхваляющие фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В частности, гости выставки могут увидеть номер газеты «Самостійна Україна» от 10 июля 1941 года, в котором фигурирует фраза «возрождающееся Украинское государство будет тесно взаимодействовать с Национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».
В описании экспозиции на сайте украинского парламента, в свою очередь, говорится, что «в начале Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») под руководством Степана Бандеры начала подготовку к восстановлению украинской государственности, а со вспышкой немецко-большевистской войны в Украину отправились походные группы ОУН для установления украинской власти».
«Акт восстановления Украинской государственности задекларировал украинскую самостоятельную политику. Международному сообществу было заявлено, что украинский народ не мирится ни с имперской оккупацией, ни с коммунистической, ни с немецко-фашистской, что он будет продолжать борьбу до конца», —подчеркивается в сообщении на сайте Рады.