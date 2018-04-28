Украинцы поддержали поздравившую Гитлера с днем рождения учительницу

В украинском Львове состоялась акция поддержки депутата Львовского городского совета от националистической партии «Свобода» Марьяны Батюк. Ее лишили должности учителя истории в одной из местных школ после поста в Facebook, где она поздравила фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщает Zaxid.net.

Акция состоялась в пятницу у здания школы №100, где работала учительница. В поддержку Батюк вышли более двухсот человек, среди которых оказались и члены партии «Свобода».

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Руководитель львовской городской организации «Свободы» Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и предоставят доказательства того, что Батюк не публиковала пост, послуживший причиной ее увольнения. Во время акции также начали сбор подписей за отставку директора школы, по приказу которого Батюк была уволена.

Пост с поздравлениями был опубликован на странице Батюк днем 20 апреля. Спустя час он был удален. В тот же день она заявила, что сообщение появилось без ее ведома, а ее страницу в соцсети, вероятно, взломали неизвестные хакеры. Доказательств тому, что ее страница была взломана, Батюк не предоставила.

Было начато служебное расследование, 25 апреля Батюк уволили. Журналисты «Страны.ua» проанализировали ее страницы в соцсетях и обнаружили датированные 2015-2016 годами репосты записей, восславляющих дивизию СС «Галичина», а также тезиса «Белая земля — для белых людей».

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