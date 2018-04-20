Украинский депутат поздравила Гитлера с днем рождения

Депутат Львовского городского совета от националистической партии «Свобода» Марьяна Батюк опубликовала на странице в Facebook поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Zaxid.net.

«Великий мужчина, как ни крути», — написала 28-летняя Батюк и привела две строчки из книги Гитлера «Моя борьба» (запрещена в России). Через час после публикации Батюк удалила пост.

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Учитель истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году. Zaxid.net отмечает, что она предлагала вывешивать красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) на башне львовской Ратуши и на флагштоке Высокого замка. Инициатива не нашла поддержки среди депутатов горсовета Львова.

Также Батюк зарегистрировала в совете проект постановления о запрете на исполнение во Львове песен на русском языке, документ пока не рассматривали.

Василий Староста, директор школы, в которой работает Батюк, пообещал, что проведет с ней профилактическую беседу: «Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам».

В ближайшее время городское управление образования примет решение относительно того, продолжит ли Батюк работать в школе, сказал мэр Львова Андрей Садовый.

«Я ожидаю извинений от коллеги-депутата, которая представляет "Свободу", перед обществом, всеми украинцами и перед людьми, которые погибли от рук этого изверга. Она должна объяснить, что имела в виду: имела ли она партийное указание это делать или же это ее собственная позиция. Если это ее собственная позиция — такие люди не должны учить детей истории», — считает мэр.

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