Радикалы захотели расстрелять украинского генпрокурора

Члены радикальных группировок С14 и ОУН (запрещены в РФ) напали на здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Нам не нужны Печерский и Шевченковский суды. Нам нужен трибунал. Революция этой осенью неизбежна. Мы требуем позорной смерти [Юрия] Луценко (генерального прокурора Украины — прим. «Ленты.ру») через расстрел. Режим падет», — заявил во время штурма вождь ОУН Николай Кохановский.

Нападавшие разбили стекла, разрисовали стены ГПУ и подожгли мусорный бак. Они пытались ворваться в здание, однако присутствующая на месте полиция оттеснила радикалов. В ходе столкновений пострадало семь стражей порядка и несколько националистов.

Причиной нападения радикалов на здание ГПУ стала появившаяся в СМИ информация о том, что генпрокуратура якобы выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. ФСБ подозревает его в участии в одной из исламистских группировок на территории Сирии. Тумгоев воевал в Донбассе в составе Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

В ходе столкновений около здания ГПУ пострадала журналистка телеканала NewsOne Дарина Билер. Она вела прямое включение, когда на нее напали радикалы, начали оскорблять, а после несколько раз ударили в ухо. Присутствующая на месте происшествия полиция бездействовала.

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