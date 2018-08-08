Радикалы избили адвоката в киевском суде

Радикалы из группировки С14 в Апелляционном суде Киева избили адвоката Олега Поваляева. Инцидент произошел вчера, 7 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Во время судебного заседания, на котором присутствовал Поваляев,в зале суда находились несколько человек с символикой националистической группировки. Они демонстрировали свое пренебрежение к участникам заседания, вели себя провокационно и пытались сорвать слушание дела. Адвокат сделал радикалам замечание, что спровоцировало их агрессию.

Материалы по теме «Жертва Русского мира» Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны

«После объявления перерыва в судебном заседании адвокат на выходе из зала суда столкнулся с группой из 30 человек. Выкрикивая оскорбления и нецензурную брань, они начали угрожать ему физической расправой в связи с тем, что адвокат по их мнению, защищает не того, кого "надо". Двое из них схватили адвоката за руки, а третий нанес удар рукой в ​​область лица», — говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

Присутствующая на месте происшествия полиция никак не отреагировала на избиение и угрозы адвокату. Ассоциация адвокатов говорит о попустительстве радикалам в совершении преступления.

Бойцы радикальной группировки С14 не первый раз участвуют в нападениях на Украине. В июле этого года они разогнали собрание оппозиционного общественного движения. В апреле бойцы С14 устроили цыганский погром в Киеве. В феврале они разгромили киевский офис Россотрудничества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!