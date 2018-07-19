Украинские радикалы разогнали собрание «патриотических сил»

Украинские радикалы из группировки С14 разогнали собрание «Объединения патриотических сил Украины». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Националисты сорвали шабаш соратников Медведчука и Витренко. Одним из организаторов была Наталья Миролюбец. Участница партии "Украинский выбор" и инициативы бизнесменов "Мы любим Россию"», — говорится в сообщении С14.

Судя по фотографиям, опубликованным радикалами, несколько десятков их бойцов оказывали давление на собравшихся, обвиняли их в сепаратизме и симпатиях к России. Присутствующая на месте происшествия полиция бездействовала.

Как следует из статьи, опубликованной изданием «Цензор.нет», собравшиеся планировали выбрать координационный совет, выдвинуть единого кандидата на президентские выборы и согласовать выдвижение единых кандидатов на выборах в Верховную Раду. Издание связывает организаторов мероприятия с Виктором Медведчуком, лидером общественного движения «Украинский выбор». Украинские националисты считают Медведчука агентом Кремля на Украине.

Это далеко не первый случай, когда украинские радикалы нападают на собрание оппозиционеров. В апреле они напали на лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, когда он пытался возложить цветы к памятнику Николаю Ватутину, который в 1943 году освободил Киев. Радикалы устроили потасовку с охраной депутата.

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