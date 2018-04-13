Радикалы напали на украинского депутата возле памятника советскому генералу

В Киеве активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») напали на депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Бойко хотел возложить цветы к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину, однако радикалы не позволили ему это сделать, завязалась стычка между националистами и охраной депутата. В нее вмешались патрульные полицейские, которым удалось разнять участников конфликта.

По словам очевидцев, радикалы выкрикивали лозунги «Слава Украине!», «Коммуняку — на гиляку», «Украина превыше всего», «Слава нации — смерть врагам». Они облили памятник Ватутину красной краской, наклеили на постамент надпись «Слава воинам УПА (Украинской повстанческой армии, организация с таким названием запрещена в России — прим. «Ленты.ру») за ликвидацию красного палача» и развернули баннер с надписью «Каждого палача ждет расплата».

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.

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