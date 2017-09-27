Памятник генералу Ватутину вновь осквернили в Полтаве

Памятник генералу Николаю Ватутину, установленный в Полтаве, снова осквернили вандалы. Как сообщается в среду, 27 сентября, на сайте управления Национальной полиции по области, монумент облили красной краской.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. «Решается вопрос о внесении сведений [об инциденте] в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в ведомстве.

Это уже не первый раз, когда памятник Ватутину в Полтаве обливают красной краской. Первый подобный инцидент произошел в июне 2016-го, а о предыдущем сообщалось в середине августа этого года.

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Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии (УПА; организация запрещена в России).

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик.