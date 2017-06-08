Вышедший из Киева теплоход «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону

Туристический теплоход «Генерал Ватутин», вышедший из Киева, прибыл в порт Ростова-на-Дону, передает в четверг, 8 июня, РИА Новости. Там ему предстоит пройти таможенный контроль.

7 июня сообщалось, что судно будет обслуживать речные круизы в России. До начала навигации лайнер нужно ввести в речной регистр. Предстоящие маршруты «Генерала Ватутина» пока не уточняются.

По данным АТОР, теплоход приобрела у украинского собственника зарегистрированная на Сейшельских островах компания Skypoint для своего дочернего предприятия в России. Лайнер прошел пограничную проверку — на нем не обнаружили ничего подозрительного.

6 июня стало известно, что теплоход класса «река-море» вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, начал двигаться через Керченский пролив в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону. Приблизившись к проливу, он долго не подавал заявки на прохождение Керчь-Еникальского канала. Узнав о направлении на борт пограничников, капитан развернул корабль и начал уходить, набирая скорость. Такие маневры вызвали подозрение у пограничников, судно принудили к остановке. Лайнер вышел в круиз из Киева 1 июня.