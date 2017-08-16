Памятник генералу Ватутину в Полтаве облили краской

В Полтаве облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину. Об этом в среду, 16 августа, информирует портал «Полтавщина».

«В полиции области происшествие пока не комментируют, а в патрульную полицию по данному поводу сообщений не поступало. Это уже второй случай вандализма в отношении памятника за год с небольшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый раз полтавский монумент красной краской облили в июне 2016-го, позже его почистили коммунальные службы.

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1 июня Киевский городской совет принял решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича (командующего Украинской повстанческой армией, УПА — организация запрещена в России). Инициативу подержали 69 депутатов. Подчеркивалось, что данное решение принято с целью увековечить память «выдающегося деятеля украинского народа».

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. Прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик.