Киевскую власть предупредили о риске «доиграться» из-за слабой экономики

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров предупредил, что киевские власти могут «доиграться», пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Он привел в пример экономику Китая, которая «уже давно впереди». «А мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть», — отметил Ехануров.

По его словам, украинское правительство должно думать о возвращении к реальному сектору экономики и создавать рабочие места. Негативными сторонами экономики Украины остается то, что доходы с экспорта от продажи необработанного сырья остаются в офшорах. Кроме того, существенные средства в бюджет страны приносят уехавшие на заработки граждане.

В июле Украине предрекли новый кризис. Отмечалось, что страна активно теряет свой трудовой потенциал из-за миграции технических специалистов. Украинский бизнес борется за профессии водителя, агронома, механизатора, комбайнера, однако эти специалисты едут на заработки в Польшу и Германию.

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