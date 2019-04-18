Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg ежегодного «Индекса несчастья» (Misery Index). В топ-5 самых депрессивных экономик также вошли Аргентина, ЮАР, Турция, Греция. Украина заняла 6-е место, Россия — 17-е.

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Венесуэла удерживает лидерство в рейтинге из-за сочетания сильной инфляции, которая по итогам 2019 года, как ожидается, достигнет восьми миллионов процентов, и высокого уровня безработицы. При этом правительство Венесуэлы не публикует официальные экономические данные с 2016 года, поэтому все оценки принадлежат независимым аналитикам.

Самой счастливой экономикой мира (с низкой инфляцией и низким уровнем безработицы) агентство назвало Таиланд. На второе место Bloomberg поместил Швейцарию, на третье — Сингапур. США заняли 13-е место, Великобритания — 16-е.

Венесуэла в последние годы переживает острый экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией и девальвацией боливара. Так, с момента прихода к власти президента Николаса Мадуро в 2013 году экономика страны сократилась более чем в два раза. Инфляция по итогам прошлого года достигла уровня 1,3 миллиона процентов. Из-за этого население страны начало массово переходить на использование долларов в повседневных расходах.

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