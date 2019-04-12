Венесуэла побила советский рекорд

Институт международных финансов (IIF), базирующийся в Вашингтоне, сравнил экономический коллапс Венесуэлы с распадом Советского Союза, пишет РБК.

Отмечается, что венесуэльский кризис «почти беспрецедентен» в мировой истории. По словам заместителя главного экономиста IIF Серги Ланау, спад ВВП Венесуэлы к настоящему времени глубже, чем у любого государства бывшего СССР в начале 1990-х.

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В институте также указали, что венесуэльская экономика рухнула к 2019 году более чем на 60 процентов с 2014 года. «Опыт бывшего Советского Союза показывает, что восстановление Венесуэлы в сценарии изменения экономической политики будет небыстрым», — говорится в аналитической записке.

Отмечается, что официальные оценки венесуэльского ВВП после 2016 года отсутствуют. После того, как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро, правительство прекратило раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Обострение ситуации случилось в конце января, когда спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.

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