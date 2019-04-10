Венесуэла устроила распродажу золота

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе вывезли восемь тонн золота для продажи металла за границу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
С начала 2019 года золотые резервы Венесуэлы сократились на 30 тонн, до 100 тонн. Стоимость этого запаса оценивается в четыре миллиарда долларов. По словам источника, при таких темпах сокращения Венесуэла может остаться вовсе без золота к концу года. В Центробанке и Мининформации страны на запросы о комментариях об очередной продаже золота не ответили.
Как отмечает агентство, продажа золота из резервов фактически стала единственным источником иностранной валюты для Венесуэлы — санкции со стороны США ограничивают получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA. Санкции будут отменены, в случае если Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы, и в стране проведут честные выборы.
Информация о том, что Венесуэла распродает свое золото, стала появляться в начале 2019 года на фоне обострения политического кризиса в стране. В январе оппозиция заподозрила власти страны в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию — Москва со своей стороны заявила, что не располагает информацией о подобных планах Каракаса.
Позднее стало известно о продаже нескольких тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам — однако от дальнейших покупок ОАЭ отказались до урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Новое изъятие золота произошло в феврале — из резервов страны исчезли восемь тонн драгоценного металла.