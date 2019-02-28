В Венесуэле исчезли тонны золота

Из хранилищ Центробанка Венесуэлы на прошлой неделе пропали как минимум восемь тонн золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве и оппозиционном парламенте Боливарианской республики.

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Утверждается, что драгоценный металл был вывезен на правительственном спецтранспорте в день, когда глава Центробанка Каликсто Ортега отсутствовал в стране. В настоящее время местонахождение золота неизвестно. В оппозиции предполагают, что оно может быть «незаконно продано другой стране». В Центробанке отказались комментировать эту информацию.

8 февраля сообщалось, что турецкая фирма под названием Sardes экспортировала из Венесуэлы в Турцию золото общей стоимостью 900 миллионов долларов. Отмечается, что компания появилась в декабре 2017 года, через два месяца после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро посетил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В конце января контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников действующего президента Николаса Мадуро, оно могло направиться в Россию. В Москве такую версию опровергли, однако 31 января в российской столице приземлился самолет, прибывший из Венесуэлы с неизвестным грузом на борту.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы.

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