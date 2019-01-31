Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы

В московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из венесуэльской столицы Каракаса Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, следует из данных ресурса Flightradar24.

Сведений о грузе или составе пассажиров самолета до сих пор нет, пишет «Радио Свобода», но известно, что когда воздушное судно отправилось из Москвы в Каракас 28 января, на нем вылетели только два экипажа. Наименование модификации лайнера (Boeing 777-2Q8(ER)) обозначает, что он предназначен для трансатлантических перелетов и имеет максимальный взлетный вес по сравнению с базовой версией 777-200.

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Внимание к рейсам из России в Венесуэлу, между которыми отсутствует прямое авиасообщение, приковано в связи с политическим кризисом в этой южноамериканской стране. Так, выдвигались предположения, что туда на одном из российских правительственных самолетов перебрасывались бойцы частных военных компаний, которым якобы поставили задачу охранять президента Николаса Мадуро, но затем выяснилось, что на борту находилась судейская делегация. Помимо этого Кремлем была опровергнута и информация об отправке в Каракас наемников, Мадуро отказался комментировать эту тему.

Также высказывалась версия, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти не менее 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.

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