Кремль открестился от охраны Мадуро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что российская сторона обеспечила охрану избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о якобы полете самолета специального летного отряда «Россия» в Южную Америку. «Мы диспетчерские функции в авиации не выполняем», — цитирует его ТАСС.

Песков также опроверг контакты Кремля с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом республики.

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