Болтон предостерег Мадуро от насилия в Венесуэле

Насилие и запугивание дипломатов США или оппозиции в Венесуэле повлечет за собой ответные меры. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем Twitter-аккаунте.

По словам Болтона, любое насилие и запугивание будет расцениваться как «грубое посягательство на верховенство закона» и приведет к «значительным ответным мерам». Что именно имелось в виду под «мерами», он не уточнил.

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При этом советник президента США отметил, что поддержка и контроль сил безопасности и военизированных формирований президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны Кубы «хорошо известны».

Ранее Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он провозгласил себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, 27 января к ним присоединился Израиль.

Вашингтон официально обвинил в гуманитарном кризисе в Венесуэле правительство Мадуро, а также власти Кубы, которые активно содействовали ему, в том числе и в сфере работы спецслужб. Москва обвиняет Вашингтон во вмешательстве в дела Каракаса. Ее поддерживают Белоруссия и Турция, также Китай высказался в Совбезе ООН против обсуждения ситуации в Венесуэле по предложенной американской стороной повестке.

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