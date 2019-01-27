Армия Венесуэлы начала проверку военной техники

Армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями. Об этом сообщил в своем Twitter президент страны Николас Мадуро в воскресенье, 27 января.

Президент запустил прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах видны десантные катера на воздушных подушках, бронированные машины пехоты, смотры личного состава, а также танки. Глава государства лично прокатился на одном из них. Отмечается, что крупные учения в стране начнутся 10 февраля.

Мадуро написал, что армия «готовится защищать суверенитет и территориальную целостность» страны.

Материалы по теме В Венесуэле началась революция Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News подчеркнул, что главная цель Североатлантического альянса сейчас — не допустить гражданской войны в Венесуэле. «Это очень серьезная ситуация, и многие союзники по НАТО пытаются помочь найти решение», — передает его слова РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он провозгласил себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, 27 января к ним присоединился Израиль.

Вашингтон официально обвинил в гуманитарном кризисе в Венесуэле правительство Мадуро, а также власти Кубы, которые активно содействовали ему, в том числе и в сфере работы спецслужб. Москва обвиняет Вашингтон во вмешательстве в дела Каракаса. Ее поддерживают Белоруссия и Турция, также Китай высказался в Совбезе ООН против обсуждения ситуации в Венесуэле по предложенной американской стороной повестке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!