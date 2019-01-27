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Еще одна страна признала лидера оппозиции Венесуэлы президентом

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Израиль признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Соответствующее заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовано в Facebook-аккаунте его канцелярии в воскресенье, 27 января.

«Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Европы и Латинской Америки», — заявил Нетаньяху.

Ранее 27 января президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум Великобритании, Франции, Испании и Германии, потребовавших в восьмидневный срок провести новые выборы в стране и пригрозивших в противном случае признать главой государства Гуайдо. Он обвинил их в высокомерии и зависимости от мнения США.

26 января Совет безопасности ООН поддержал обсуждение ситуации в Венесуэле по повестке, предложенной Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за гуманитарный кризис на Мадуро и правительство Кубы, которое оказывало ему содействие, в том числе и в сфере работы спецслужб.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против обсуждения в таком ключе и обвинил США в попытке устроить госпереворот в Венесуэле. Позицию Москвы поддержали Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом страны на фоне массовых протестов. Его практически сразу поддержали США, Канада и ряд латиноамериканских стран. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро обвинил США во вмешательстве в дела Каракаса и отказался снимать с себя полномочия. В его поддержку выступили Россия, Белоруссия, Турция.

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