Раскрыта задача якобы перебросившего наемников в Венесуэлу самолета

На самолете, который якобы перевозил российских наемников для охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на самом деле летели представители делегации российского судейского корпуса. Об этом сообщает парагвайское издание UltimaHora.

Делегация во главе с председателем Верховного суда (ВС) России Вячеславом Лебедевым прибыла в парагвайскую столицу Асунсьон, чтобы встретиться с местными коллегами. В частности, российские судьи встретились с председателем Верховного суда Парагвая Хосе Раулем Торресом Кирмсером и вице-президентом республики Уго Веласкесом Морено. После этого российская делегация направилась в Гавану, где у Лебедева была запланирована встреча с главой Верховного народного суда Кубы Рубеном Ремихио Ферро.

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Как пояснили изданию в парагвайском ВС, визит российских судей был направлен на укрепление культурных связей и налаживание обмена опытом между двумя странами. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе ВС России, передает РАПСИ. Там сообщили, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Как подчеркнули в Иммиграционном управлении Парагвая, информация о личностях всех членов делегации и экипажа самолета, на котором они прибыли, была проверена, отмечает UltimaHora. Там также исключили возможность проникновения на борт посторонних людей, в том числе военных.

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О том, что в Венесуэлу для охраны Мадуро прибыли российские наемники из частных военных компаний (ЧВК), сообщало агентство Reuters. По информации главы комитета Общероссийского офицерского собрания, атамана хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгения Шабаева, в Венесуэлу были направлены около 400 российских наемников. По его данным, военных сначала перевезли на двух самолетах в Гавану, а оттуда перебросили в Каракас.

Позднее в Кремле опровергли информацию о том, что в Венесуэлу были отправлены 400 бойцов из России.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом на фоне массовых акций протеста. Его признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Россия считает легитимным лидером страны избранного президента Николаса Мадуро.

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