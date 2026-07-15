В России заявили о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил

Патрушев: Морские ядерные силы России находятся в полной боевой готовности

Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ защищает национальные интересы страны не только около границ, но и в различных районах Мирового океана. По словам собеседника агентства, все угрозы, которые исходят от вероятных противников, учитываются в том числе в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года.

Ранее сообщалось, что ВМФ России получил новый морской буксир «Капитан Сергеев» проекта 23470. Судно предназначено для буксировки, сопровождения и снятия кораблей с мели. Буксир заложили в 2016 году, а в 2021-м «Капитана Сергеева» спустили на воду.