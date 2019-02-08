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Турецкая фирма вывезла из Венесуэлы тонны золота

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Турецкая фирма под названием Sardes экспортировала из Венесуэлы в Турцию золото общей стоимостью 900 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания появилась в декабре 2017 года, через два месяца после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро посетил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В первый же месяц 2018-го она перевезла золота на 41 миллион долларов, в следующем — уже на 100 миллионов. В отношениях двух стран это беспрецедентный случай сотрудничества, отмечает агентство.

В конце января контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников действующего президента Николаса Мадуро, оно могло направиться в Россию. В Москве такую версию опровергли, однако 31 января в российской столице приземлился самолет, прибывший из Венесуэлы с неизвестным грузом на борту.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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