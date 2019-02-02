Венесуэла испугалась и передумала продавать золото

Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу из-за пристального внимания со стороны международной общественности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что золотые слитки общей стоимостью около 850 миллионов долларов уже были взвешены, упакованы и готовы к транспортировке, однако в ближайшее время останутся в хранилище Центрального банка Венесуэлы. По его словам, внимание со стороны других стран нервирует ответственных за сделку людей.

1 февраля стало известно, что республика планирует продать Объединенным Арабским Эмиратам 29 тонн золота в обмен на наличные евро. Продажа, направленная на поддержку венесуэльской валюты — боливара, началась с отгрузки трех тонн металла 26 января. Сделка должна завершиться до конца февраля.

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В конце января контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников действующего президента Николаса Мадуро, оно могло направиться в Россию. В Москве такую версию опровергли, однако 31 января в российской столице приземлился самолет с неизвестным грузом на борту, прибывший из Венесуэлы.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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