Венесуэльское золото достанется арабам

Центробанк Венесуэлы готов продать часть своих золотовалютных резервов Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), сообщает Reuters.
По данным агентства, на продажу могут отправить 15 тонн золота, за которое планируется выручить наличные в евро. Точная сумма возможной сделки не называется.
Также сообщается, что Венесуэла начала распродавать золото из резервов своего ЦБ 26 января, когда было продано три тонны драгоценного металла. В прошлом году основным покупателем венесуэльского золота выступала Турция, заплатившая за него около 900 миллионов долларов. По состоянию на конец ноября запасы южноамериканской страны составляли 132 тонны.
В конце января контролирующаяся оппозицией Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников действующего президента Николаса Мадуро, оно могло направиться в Россию. В Москве такую версию опровергли, однако 31 января в российской столице приземлился самолет с неизвестным грузом на борту, прибывший из Венесуэлы.
Согласно другой версии, венесуэльское золото, напротив, хранилось в России и с началом политического кризиса в Венесуэле было вывезено обратно. Такой вариант опровергли в российском Центробанке.
Ранее, в январе, объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Банк Англии не возвращать Каракасу хранящиеся в Лондоне запасы золота. Просьба была одобрена — Банк Англии оставил у себя слитки на 1,2 миллиарда долларов.