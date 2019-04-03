Венесуэла решила тайно нарушать санкции США

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA дала указание отключать транспондеры на танкерах, перевозящих ее топливо, пишет издание Argus Media со ссылкой на источники в компании.

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Отмечается, что транспондеры отключены на 21 из 23 танкеров, перевозящих нефть PDVSA. Из-за этого невозможно определить их местоположение, а также партнеров и контрагентов, которым отгружается топливо.

Отключение транспондеров противоречит требованиям Международной морской организации и правилам судоходства. Ранее Вашингтон обвинял в подобных махинациях Иран, тоже попавший под американские санкции.

Ограничения против Венесуэлы и PDVSA были введены в конце января после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Нефтяной компании было запрещено экспортировать свою продукцию, ее счета в США были заблокированы, а ее партнерам грозит попадание в санкционный список за покупку сырья у нее. Также персональные санкции были наложены на действующего президента Николаса Мадуро и других высокопоставленных руководителей Венесуэлы.

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